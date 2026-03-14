Il pareggio dell’Inter riapre i giochi? Occasione Milan per avvicinarsi

Il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta infiamma la corsa scudetto: il Milan in caso di vittoria può portarsi a -5 mettere pressione.

Grazie al pareggio che l’Atalanta ha strappato oggi pomeriggio all’Inter, i rossoneri avranno domani sera una ghiotta chance per andare a -5. L’operazione rimonta scudetto è iniziata la sera del derby, quando il Milan ha battuto i cugini trasformando un -10 in un -7, distanza che in caso di vittoria rossonera all’Olimpico potrebbe diventare un -5 e mettere ancora più pressione ai nerazzurri.

L’Inter è infatti uscita dal derby della scorsa settimana piuttosto ridimensionata. Non ha chiuso un campionato che sembrava avere in pugno e probabilmente ha accusato anche un piccolo contraccolpo psicologico dopo aver perso una sfida così sentita. Va però dato merito anche all’Atalanta, che resta una squadra forte e capace di mettere in difficoltà chiunque e oggi l’ha dimostrato contro la prima in classifica.

Il calendario e il peso delle prossime partite

Entrambe le squadre hanno un calendario non semplice e per questo, qualora davvero il Milan dovesse battere la Lazio, il duello a distanza da qui alla fine della stagione avrebbe ancora più peso. La squadra di Allegri avrà il la chance di giocarsi le proprie carte domani sera sapendo che una vittoria accorcerebbe ulteriormente le distanze.

Tutti i giocatori del Milan, ogni volta in cui hanno avuto l’occasione, non hanno mai nascosto il fatto di credere ancora allo scudetto. Motivo in più per dimostrarlo domani sera. Una squadra come l’Inter ha dato prova fin qui in campionato di non lasciare troppi punti per strada ed è proprio per questo che, nei rari casi in cui accade, diventa fondamentale cercare di approfittarne.