Milan, parte l’operazione rimonta: l’analisi dei calendari a confronto

I rossoneri riaprono la corsa scudetto dopo il derby vinto: analisi del calendario di Milan e Inter nelle prossime quattro giornate decisive.

Il derby vinto dal Milan contro l’Inter ha portato i rossoneri a meno sette dai cugini e, anche se possiamo definirla improbabile, ha fatto partire una sorta di operazione rimonta che tiene ancora aperto il campionato. Sarà difficile certo, ma il Milan ha il dovere di provarci e cercare di approfittare degli eventuali passi falsi dei nerazzurri, sempre che ce ne siano.

Mettendo i due calendari a confronto, si nota come entrambe le squadre siano attese da gare difficili, con anche qualche big match da giocare. La sensazione è che le prossime quattro partite saranno cruciali per determinare la corsa allo scudetto.

Le quattro giornate che possono decidere lo scudetto

La prossima sarà subito tosta per entrambe, con l’Inter che affronterà sabato alle 15 a San Siro l’Atalanta, mentre il Milan sarà impegnato nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.

La giornata successiva, la trentesima, sulla carta sarà più ostica per l’Inter, che affronterà a Firenze una Fiorentina in piena lotta salvezza, mentre il Milan riceverà a San Siro il Torino.

Ma è la trentunesima giornata che potrebbe essere la più determinante, con un big match per entrambe le milanesi: Inter–Roma e Napoli–Milan. Già uscendo da questa giornata avremo parecchie indicazioni. Roma e Napoli sono infatti in bagarre Champions e renderanno la vita difficile sia al Milan che all’Inter.

Chiudiamo questo focus analizzando la giornata successiva, la trentaduesima, in cui l’Inter andrà a Como, altra squadra in corsa per l’Europa, mentre il Milan affronterà in casa una squadra tranquilla a livello di classifica come l’Udinese.

Dopo queste quattro giornate di fuoco il calendario diventerà più abbordabile per l’Inter. Bisognerà capire se e quanti punti avrà recuperato il Milan: se i nerazzurri usciranno indenni da questo mini-filotto di gare complesse potranno virtualmente laurearsi campioni.