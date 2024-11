Papu Gomez a sorpresa: “Atalanta più forte del Milan e di tante altre”

In esclusiva all'Eco di Bergamo ha parlato il Papu Gomez che ha detto: “Lotta Scudetto? L'Inter è la più forte, ma non sembra quella di carattere della scorsa stagione. Poi vedo proprio l'Atalanta: è più forte delle altre, del Napoli, del Milan, della Roma che non c'è, della Lazio che sta facendo bene ma non è a certi livelli e anche della Juventus, che è ancora in costruzione”.