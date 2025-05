Panucci: “Ricostruzione Milan? Se non fanno le cose bene, sarà lunga…”

La vittoria rossoblù: "Il Bologna ha meritato per voglia e coraggio. Il Milan non ha mai avuto l'idea di come uscire dal pressing. Ho visto grandi limiti dei rossoneri, soprattutto nei centrali, che non hanno mai provato ad andare in verticale per uscire da quel pressing e si sono sempre appoggiati al portiere. Il Bologna ha meritato di vincere. E' stato squadra, hanno pressato molto, Pavlovic e Gabbia sono andati in grossa difficoltà. Italiano era l'allenatore che rischiava di più quest'anno, prendendo quella panchina, ma ha fatto un capolavoro".