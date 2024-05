Palmeri: “Fonseca è il piano A e B del Milan. E’ la scelta preferita”

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan è l'argomento più discusso nel mondo rossonero. Sono diversi i nomi che orbitano in casa meneghina

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan è l'argomento più discusso nel mondo rossonero. Sono diversi i nomi che orbitano in casa meneghina: a partire da Fonseca fino ad arrivare a De Zerbi. Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato sul proprio profilo X degli aggiornamenti sul nuovo allenatore del Milan . Ecco il post.

"AGGIORNAMENTO PANCHINA MILAN Paulo Fonseca non è più il piano A per il Milan. Fonseca è il piano A e il piano B per il Milan". Poi Palmeri parla anche delle motivazioni: "Lo stile di gioco e le statistiche di rendimento dei singoli giocatori le ragioni che l’hanno reso la scelta preferita".