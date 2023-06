Padovan: “Mi sorprende il mancato esonero di Pioli, non si può imputare…”

“Nella dolorosa vicenda dell’allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara dal Milan, la cosa che mi ha sorpreso di più è stato il mancato esonero di Stefano Pioli. Non si può infatti imputare i pessimi risultati della stagione sportiva a due dirigenti, senza peraltro coinvolgere il tecnico. Il Milan in campionato ha perso otto volte e pareggiato dieci, totalizzando 70 punti. Senza la penalizzazione di dieci punti alla Juventus sarebbe finito quinto, quindi fuori dalla Champions League. In Coppa Italia è stato eliminato dal Torino che era in dieci contro undici, in Supercoppa è stato travolto dall’Inter, al quale ha lasciato gli altri due derby in semifinale di Champions e uno in campionato. Una stagione oggettivamente fallimentare che, se pesa nel giudizio di Maldini, colpevole di aver fatto anche un mercato insoddisfacente, deve valere pure per l’allenatore”.