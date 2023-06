Leao saluta Maldini: “Cuore immenso e determinazione senza pari”

L'attaccante ha voluto salutare l'ormai ex direttore tecnico del Milan, dopo la decisione della proprietà di allontanare sia lui che Massara

In queste ore il Milan sta cambiando il suo assetto nell'area sportiva. Dato l'addio a Paolo Maldini e a Frederic Massara , il mercato sarà affidato a un gruppo di lavoro che seguirà le indicazioni di Stefano Pioli .

Nel frattempo però non sono mancate le reazioni all'addio di Maldini e Massara. In particolare Rafael Leao ha voluto salutare l'ormai ex direttore tecnico, attraverso un post sul suo profilo Instagram.