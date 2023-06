Mirabelli: “Maldini e Massara? Mi sarei aspettato le dimissioni”

Le sue parole: "Non si può definire un fulmine a ciel sereno: le frizioni erano note. Il percorso fatto da Maldini, Massara e Pioli è assolutamente positivo. Non è che se ti chiami Milan allora sei chiamato a un percorso da protagonista per forza. Eppure il club ha raggiunto traguardi importanti sia in campionato che in Champions. Per questo è una scelta che non condivido appieno. I dirigenti andrebbero considerati per i risultati e quelli raccolti negli ultimi anni sono assolutamente positivi. I dirigenti rossoneri avrebbero meritato per questo una conferma e di avere la possibilità continuare a dimostrare le proprie capacità in rossonero. Più che un licenziamento, mi sarei aspettato le dimissioni".