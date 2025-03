Milan, ospitato esclusivo evento partner a Dubai. I dettagli

Il club è sempre molto impegnato dal punto di vista commerciale. La società è stata protagonista di un importante evento a Dubai. I dettagli

25 marzo 2025

Il Milanè in fase di ricostruzione dal punto di vista sportivo. Furlani, infatti, continua la ricerca del nuovo ds e del nuovo allenatore. Scelte importanti per il futuro. Nel frattempo, però, il club è sempre molto impegnato dal punto di vista commerciale. La società è stata protagonista di un importante evento a Dubai durante i giorni della sosta. Un evento in cui l'ad rossonero è stato in prima linea. Si è trattato di un'occasione per rafforzare i legami con importanti partner. Un altro tassello, insomma, che certifica l'espansione della presenza globale del club. E il Diavolo ha fornito i dettagli attraverso il sito ufficiale. E quindi andiamo a vederli insieme.

Il comunicato: "Durante la recente sosta prevista per le nazionali, AC Milan ha ospitato la sua famiglia globale di Partner per una esclusiva tre giorni a Dubai, sottolineando l'impegno del Club nel favorire collaborazioni di valore e promuovere l’innovazione dentro e fuori dal campo. Nel contesto dinamico di Dubai, l'evento ha permesso al Milan di riunirsi con i propri Partner globali, per prendere parte a una serie di incontri per condividere best practice, esplorare nuove sinergie e guardare al futuro insieme.

L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, e il Chief Commercial Officer, Maikel Oettle, hanno guidato una serie di sessioni strategiche, offrendo preziosi approfondimenti sull'espansione globale del Club, con un focus sulle iniziative commerciali e gli obiettivi a lungo termine. Tra i brand presenti anche i Principal Partner Emirates, PUMA e KONAMI, a sottolineare la solida e diversificata rete di Partner globali del Club.

Oltre a diversi incontri, avvenuti nel contesto del nuovissimo SIRO One Za'abeel, i Partner partecipanti hanno avuto l'opportunità di vivere una serie di esperienze offerte dal Club, rafforzando i valori condivisi e l'impegno reciproco tra AC Milan e i suoi Partner. La tre giorni di Dubai ha rappresentato un momento chiave per consolidare le relazioni tra il Club e la sua famiglia di Partner globali.

L'evento dedicato ai partner è stata un'ulteriore opportunità per consolidare la visione globale di AC Milan, in grado di creare partnership strategiche e durature per offrire esperienze senza precedenti a tifosi e altri stakeholder. Mentre i Rossoneri continuano ad espandere la loro presenza internazionale, il Partner Gathering di Dubai testimonia l'ambizione e la dedizione del Club nel plasmare il futuro del calcio insieme ai suoi stimati Partner". (acmilan.com)