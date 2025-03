Calciomercato Milan – Colpo folle: “Sta girando un nome da brividi” | News

Il calciomercato rossonero è in una fase di fermento in vista della prossima estate. Già da ora infatti si percepisce che qualcosa di grande si sta preparando in casa Milan. Il club rossonero - lo sappiamo - si sta preparando ad affrontare un’estate decisiva, con una possibile “rivoluzione” in arrivo che potrebbe vedere diversi addii ma anche numerosi innesti. Tra i nodi più caldi c’è il futuro di Rafael Leao: il portoghese, uno dei pilastri della squadra, non è affatto certo della sua permanenza. E, mentre la situazione si evolve, iniziano a circolare già i nomi di chi potrebbe essere pronto a subentrare nel caso in cui Leao decida di fare le valigie. In particolare, in queste ore sta circolando un nome da brividi che è stato accostato al Milan: ecco tutti i dettagli in merito <<<