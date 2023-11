Orlando: “Il Milan deve vincere, ma l’Udinese sarà molto motivato”

Il doppio ex di Milan e Udinese Alessandro Orlando ha parlato in vista del match in programma domani sera...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il doppio ex di Milan e UdineseAlessandro Orlando che in vista del match di domani sera dello stadio San Siro si è espresso su chi ha più bisogno dei tre punti tra le due compagini.

Ecco tutte le sue parole — "Il Milan deve vincere e non può permettersi più passi falsi. L'Udinese ha appena cambiato guida tecnica e potrebbe avere grandi motivazioni derivate dal blasone della sfida ma per i rossoneri non possono esserci alibi". Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato il doppio ex di Milan e UdineseAlessandro Orlando.

