Orlando: “Qualità di Samardzic non si mettono in discussione, credo che…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando che su Lazar Samardzic ha detto: "Giocatore che mi piace, la sua qualità non si mette in discussione. Lo puoi utilizzare sia come regista basso che come trequartista. Credo che il Milan stia provando un po' a riproporre la Spagna vista all'Europeo".