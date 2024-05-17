Orlando: “Milan, non puoi più sbagliare. Per il dopo Pioli mi auguro…”

Massimo Orlando ha commentato la questione legata al futuro della panchina del Milan. Ecco il suo pensiero

In casa Milan vengono valutati con estrema attenzione i profili di più allenatori, per capire quale prendere in vista della prossima stagione. Proprio del futuro della panchina rossonera e dell’addio di Giroud ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a Maracanà su TMW Radio.

Se Giroud poteva aspettare a dire dove and

rà: “Sì, sei un idolo, ti hanno sempre sostenuto, forse doveva attendere fino alla fine“.

Se il Milan si pentirà di lasciar andare via Pioli: “Pioli ha dato tanto al Milan, ha ricevuto tanto perché non aveva mai avuto una chance così, tanti errori sono stati fatti da lui e dalla società. Mi auguro chi faccia il mercato abbia le idee chiare al di là del tecnico che arriverà. Ora non si può più sbagliare“.