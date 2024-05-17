Orlando: “Milan, non puoi più sbagliare. Per il dopo Pioli mi auguro…”
Home > Ultime notizie

Orlando: “Milan, non puoi più sbagliare. Per il dopo Pioli mi auguro…”

Giulia Benedetti
MILANO
17 Maggio, 18:13 2024
pioli
Massimo Orlando ha commentato la questione legata al futuro della panchina del Milan. Ecco il suo pensiero

In casa Milan vengono valutati con estrema attenzione i profili di più allenatori, per capire quale prendere in vista della prossima stagione. Proprio del futuro della panchina rossonera e dell’addio di Giroud ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a Maracanà su TMW Radio.

Se Giroud poteva aspettare a dire dove and[fncvideo id= autoplay=true]

rà: Sì, sei un idolo, ti hanno sempre sostenuto, forse doveva attendere fino alla fine“.

Se il Milan si pentirà di lasciar andare via Pioli: Pioli ha dato tanto al Milan, ha ricevuto tanto perché non aveva mai avuto una chance così, tanti errori sono stati fatti da lui e dalla società. Mi auguro chi faccia il mercato abbia le idee chiare al di là del tecnico che arriverà. Ora non si può più sbagliare“.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 13 Settembre, 16:31
Italiano alla vigilia di Milan-Bologna : “Dovremo limitare Modric”
Il tecnico del Bologna Italiano avverte il Milan su Modric. “Dovremo limitarlo e non fargli scegliere la giocata”. Le parole alla vigilia.
Stefania Palminteri - 13 Settembre, 11:52
LIVE- Allegri: “Dobbiamo creare i presupposti per vincere le partite”
Stefania Palminteri - 12 Settembre, 11:55
Rabiot: “Il progetto di Allegri mi ha convinto a venire al Milan”
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 13:30
La designazione arbitrale per Milan-Bologna
Riccardo Focolari - 8 Settembre, 13:45
Lazio sull’ex rossonero Simic: Milan pronto ad incassare il 20%
Stefania Palminteri - 6 Settembre, 07:11
L’analisi sul monte ingaggi di Serie A: Milan quinto
Stefania Palminteri - 5 Settembre, 08:30
Milan, le top news di giornata
x