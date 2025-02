Ordine: “Boban sbaglia quando dice che i guai del Milan nascono da…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Franco Ordine che ha detto: "C’è una teoria, rilanciata martedì sera da Zvone Boban ai microfoni di Sky Sport, secondo cui i guai del Milan attuale nascerebbero dalla decisione di “smantellare la squadra dello scudetto 2022”. Suggerisce, sotto sotto, l’idea della volontà perversa di “demaldinizzare” Milanello . I fatti dimostrano il contrario e basterebbe metterli in fila indiana per documentare la smentita”.

Ancora le sue parole

"I primi "epurati" di quel gruppo guidato da Stefano Pioli allo scudetto furono Kessiè e Romagnoli ai quali non venne rinnovato il contratto alla fine della stagione tricolore: nel primo caso, dopo un noto dissidio tra Paolo Maldini e il procuratore di Frank, nel secondo per manifesta sfiducia nel difensore dopo lo spezzone di stagione strabiliante recitato dalla coppia Kalulu-Tomori. L'unico vero "sacrificato" è stato Sandro Tonali, la cui cessione è servita per sovvenzionare il mercato successivo alla partenza di Maldini e Massara, con il contributo di Stefano Pioli".