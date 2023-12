Ordine: “Ibra non debutterà tagliando teste o ribaltando tecnici”

Oggi a Milanello potrebbe essere il giorno di Zlatan Ibrahimovic . Dopo che è stato nominato ufficialmente Senior Advisor di RedBird. Ibra è pronto a tornare nel centro sportivo rossonero per la terza volta nella sua vita, ma questa volta con un ruolo decisamente diverso. Queste le parole di Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale.

"Che la panchina di Pioli sia uscita, dalla mancanza qualificazione in Champions League, indebolita è tutto da dimostrare. E lo capiremo già oggi se a Milanello si presenterà Zlatan Ibrahimovic. Basteranno le sue prime parole rivolte allo spogliatoio oltre che al tecnico per intuire che lo svedese non ha una grande voglia di debuttare tagliando teste e promuovendo ribaltoni tecnici".