Ordine: “Il Bruges deve darsi una mossa! Con il Milan vuole…”

Franco Ordine ha commentato la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari. Ecco il suo pensiero

Il Milan è esasperato dalla trattativa per Ardon Jashari, che si sta prolungando oltre ogni aspettativa. Il club meneghino ha presentato l’ultima offerta al Club Brugge e non ha nessuna intenzione di alzarla ulteriormente.

Perciò ora sta tutto nelle mani del club belga, che deve decidere se accettare l’offerta e far felice il giocatore o se rifiutarla consapevole però che Jashari non vuole rimanere in Belgio.

Proprio di questa telenovela infinita ha parlato Franco Ordine ai microfoni di Radio Radio.

“É il Bruges che deve darsi una mossa e capire cosa deve fare. Qui c’è l’intento del Bruges di prendere il Milan per stanchezza: non rispondo alla mail, non risponde alle telefonate, faccio parlare il portiere dello stadio, il tappezziere della città, il giardiniere del campo. Questo a cosa può portare? Che si stancheranno e se ne andranno…”.