Milan, Allegri è stato categorico su Tomori: giocatore avvisato!

Mister Allegri ha preso una decisione su Fikayo Tomori e ha avvisato la dirigenza del Milan. Ecco cosa è successo

In casa del Milan si è discusso a lungo sul futuro di Fikayo Tomori, dato per partente in questa finestra di mercato.

Niente cessione

Tuttavia mister Allegri è stato categorico: il difensore non potrà essere ceduto quest’anno, dal momento che viene considerato un elemento insostituibile nello scacchiere rossonero.

Che paragone!

Allegri lo ha definito il “Barzagli rossonero”, facendo un paragone che ne sottolinea l’importanza e la stima che ha per il giocatore.

Caratteristiche

Tomori rappresenta infatti il classico difensore moderno, in grado di unire velocità, fisicità e tempismo al saper impostare l’azione dal basso. Inoltre l’inglese è perfetto per la difesa a tre voluta da Allegri.

Futuro

Il giocatore è chiamato a realizzare una stagione ad alti livelli. Tomori ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Se dovesse far bene, allora la dirigenza sarebbe disposta a rinnovargli il contratto e a riconoscergli lo status di leader difensivo. Altrimenti il giocatore verrà ceduto al termine della stagione.