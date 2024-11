Open Var, Di Liberatore: “Due errori di Feliciani in Monza-Milan”

Ieri sera su Dazn c'è stato il nuovo appuntamento con "Open Var", in cui è stato commentato anche il gol annullato a Dany Mota in Monza-Milan

Nella serata di ieri è andato in onda su Dazn il nuovo appuntamento con "Open Var". L'ospite era Elenito Di Liberatore, Componente della CAN, che ha commentato gli episodi arbitrali più discussi. Tra questi c'è stato anche il gol di Dany Mota nel match tra Monza e Milan, annullato da Feliciani per un fallo precedente all'interno dell'azione.