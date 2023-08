Okafor: “Odio perdere, possiamo vincere sin da subito lo Scudetto”

Il nuovo centravanti del Milan Noah Okafor ha parlato delle prime impressioni da rossonero in vista della nuova stagione...

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il nuovo centravanti del Milan Noah Okafor che sulle prime impressioni da rossonero in vista della nuova stagione dice: “Qui c’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica e con l’allenatore va benissimo. Ho firmato da poco per il Milan ma sono molto felice, sono davvero fiducioso per il futuro”.

Sullo Scudetto — “Sì, anche perché un calciatore che non vuole vincere... non è un calciatore. Abbiamo una squadra forte e io spero di vincere la Serie A subito. Per farlo serve sempre energia, a volte si perdono delle partite ma dalle sconfitte si impara. E poi io odio perdere”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il nuovo centravanti del Milan Noah Okafor.

Ha parlato pure Loftus-Cheek — In conferenza stampa nelle scorse ore ha parlato Ruben Loftus-Cheek che in vista della sfida con il Barcellona ha detto: "Io e Chris arriviamo dallo stesso club, il Chelsea, e trovo sia bello poter essere di nuovo insieme. Siamo affamati, abbiamo l'occasione di giocare in un nuovo paese e per un Club molto importante. Speriamo di poter sfruttare al meglio questa occasione". Queste le parole di Ruben Loftus-Cheek poche ore fa.