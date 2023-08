Ag. Okafor: “Noah esploso giovane, Milan molto convinto di portarlo qui”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il procuratore di Noah Okafor, ovvero Francesco Romano, il quale sul suo assistito ha detto: "L'operazione di Okafor al Milan è stata definita in pochi giorni, molto veloce. Erano molto convinti sull'operazione. Noah è esploso molto giovane, ha avuto grandi responsabilità al Salisburgo dove è arrivato a 17 anni e come tutti sognava un grande club". Queste le parole del procuratore di Noah Okafor, Francesco Romano, il quale ha parlato in esclusiva a Sky Sport.