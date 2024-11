Oettle: “Siamo contenti di lanciare la nostra Milan Academy Pro in Bahrain”

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero e ha detto: "Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra AC Milan Academy Pro in Bahrain in collaborazione con NCST. Questa iniziativa evidenzia il nostro impegno continuo nello sviluppo dei giovani talenti e nell'espansione della nostra presenza in Medio Oriente, una regione con cui abbiamo forti legami, soprattutto con la nostra Casa Milan Dubai, inaugurata lo scorso anno”.