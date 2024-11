Calciomercato Milan – Clamoroso addio improvviso: “Via già a gennaio!” | News

Tanta, anzi tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Le ultime news in merito parlano di diversi temi, tra possibili obiettivi di mercato in entrata, big da rinnovare e anche clamorose sorprese in uscita. In questo momento il Milan starebbe accelerando in particolare sul fronte dei rinnovi. Quelli di Maignan, Gabbia e Reijnders in particolare sarebbero a buon punto e destinati - salvo sorprese - ad andare in porto.