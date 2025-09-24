Nuovo stadio, è la volta buona? Scaroni è fiducioso

Paolo Scaroni si dice fiducioso sul nuovo stadio di Milano: "Ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa"

Questa volta potrebbe davvero essere la volta buona per costruire a Milano un nuovo stadio moderno, adeguato ai tempi in cui ci troviamo e conforme ai requisiti imposti dalla UEFA. Dopo molti tentativi negli anni, è ora in atto un procedimento concreto per la cessione di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: si attende il via libera del Consiglio Comunale di Milano, che si riunirà domani 25 settembre, mentre la votazione è prevista per il 29.

Scaroni ottimista sul nuovo stadio

Intervistato nel pre-match della sfida col Lecce di Coppa Italia, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha risposto ad alcune domande sul nuovo stadio, trasmettendo ottimismo sul buon esito della vicenda:

“È un tema di cui mi occupo da molti anni, almeno 4-5 anni. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla UEFA, oltre naturalmente al Milan e all’Inter.”

Sulla scelta degli architetti:

“Naturalmente io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d’Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni.”