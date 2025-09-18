San Siro, via libera della Giunta: decisione nelle mani del Consiglio

San Siro verso lo step successivo: dopo l'ok della Giunta ora tocca al Consiglio. Milan e Inter progettano un impianto da oltre 70mila posti

Presto ancora per parlare di svolta definitiva, ma Milan e Inter hanno compiuto uno step importante verso l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti. Nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso sì della Giunta del Comune di Milano alla delibera per la cessione di San Siro, aprendo così la strada al prossimo passaggio in Consiglio Comunale, atteso entro la fine del mese. Sarà quell’occasione a determinare se i due club potranno davvero arrivare al rogito e decidere se chiudere l’operazione. Passaggio in Consiglio Comunale che rappresenta forse la fase più delicata, perché l’approvazione è tutt’altro che certa.

Costi e progetto futuro

Il valore complessivo dell’operazione per l’acquisto dello stadio e delle aree adiacenti dovrebbe essere secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, di circa 197 milioni di euro, cifra da cui devono essere detratti i 22 milioni destinati ai lavori sul tunnel Patroclo e alla bonifica degli spazi verdi. Sul come sarà il nuovo stadio, invece, abbiamo ancora pochi dettagli, se non che l’impianto dovrebbe ospitare circa 71.500 spettatori e il progetto potrebbe portare la firma del noto architetto Norman Foster.