San Siro, via libera della Giunta: decisione nelle mani del Consiglio
Home > Ultime notizie

San Siro, via libera della Giunta: decisione nelle mani del Consiglio

Riccardo Focolari
Milano
18 Settembre, 10:06
San Siro, lo stadio del Milan
San Siro verso lo step successivo: dopo l'ok della Giunta ora tocca al Consiglio. Milan e Inter progettano un impianto da oltre 70mila posti

Presto ancora per parlare di svolta definitiva, ma Milan e Inter hanno compiuto uno step importante verso l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti. Nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso sì della Giunta del Comune di Milano alla delibera per la cessione di San Siro, aprendo così la strada al prossimo passaggio in Consiglio Comunale, atteso entro la fine del mese. Sarà quell’occasione a determinare se i due club potranno davvero arrivare al rogito e decidere se chiudere l’operazione. Passaggio in Consiglio Comunale che rappresenta forse la fase più delicata, perché l’approvazione è tutt’altro che certa.

Costi e progetto futuro

Il valore complessivo dell’operazione per l’acquisto dello stadio e delle aree adiacenti dovrebbe essere secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, di circa 197 milioni di euro, cifra da cui devono essere detratti i 22 milioni destinati ai lavori sul tunnel Patroclo e alla bonifica degli spazi verdi. Sul come sarà il nuovo stadio, invece, abbiamo ancora pochi dettagli, se non che l’impianto dovrebbe ospitare circa 71.500 spettatori e il progetto potrebbe portare la firma del noto architetto Norman Foster.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 17 Settembre, 13:02
La designazione arbitrale per Udinese-Milan
Udinese-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Meraviglia e Maresca al VAR.
Edoardo Pettinelli - 17 Settembre, 12:10
Milan, Galliani sul possibile ritorno in società: “Niente di vero”
Riccardo Focolari - 16 Settembre, 13:01
Zola elogia Modric: “Un genio nel gestire gioco e palla”
Riccardo Focolari - 16 Settembre, 11:07
San Siro, Sala: accordo trovato con Milan e Inter
Edoardo Benedetti - 16 Settembre, 10:03
Rigore non dato su Nkunku: fermati Marcenaro e Fabbri
Riccardo Focolari - 16 Settembre, 07:45
San Siro ancora silenzioso: la situazione Curva Sud
Edoardo Pettinelli - 15 Settembre, 11:50
Rigore su Nkunku, Gravina conferma: “Errore evidente”
x