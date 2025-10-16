Nuovo Stadio di Milano, Sala: "Bisogna arrivare in tempo per..."

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala conferma: il nuovo stadio dovrà essere pronto per il campionato 2031-2032 e ospitare l’Europeo 2032

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell’inaugurazione della Metrotranvia 7 a Milano, è intervenuto brevemente sul tema del nuovo stadio di Milan e Inter. Il progetto è stato affidato, come già noto, agli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica. Sala si è anche sbilanciato sulla data in cui lo stadio dovrà necessariamente essere pronto: il campionato 2031-2032 e, di conseguenza, anche per ospitare l’Europeo 2032 che si terrà in Italia e Turchia.

Pronto per il campionato 2031-2032 e l’Europeo 2032

Ecco le parole del sindaco Sala riportate dall’ANSA:

“Abbiamo parlato dell’intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano.”