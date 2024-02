Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato incontra oggi i cittadini

Questa sera avverrà un incontro tra il Sindaco di San Donato e i cittadini per parlare del nuovo stadio del Milan

Squeri risponderà anche alle domande pervenute nella giornata di ieri alla mail del comune di San Donato. Da sottolineare che l’evento potrà essere seguito in diretta streaming , usando il sistema dedicato al Consiglio Comunale. L’accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista per l’aula.

