Novità di oggi sul fronte Jashari-Milan: la situazione con il Brugge

Le novità sulla trattativa fra il Milan e il Club Brugge per Jashari. Il giocatore ha preso una posizione chiara nella giornata di oggi

La telenovela Jashari-Milan si arricchisce di un nuovo capitolo, e questa volta è il centrocampista svizzero a lanciare un segnale forte e chiaro. Il giocatore del Club Brugge ha infatti deciso di non partecipare alla foto ufficiale della squadra e continua ad allenarsi da solo, lontano dal gruppo. Un gesto eloquente che conferma una volontà precisa: vuole solo il Milan.

Gli sviluppi attuali su Jashari

Il club rossonero ha già presentato un’offerta da 32,5 milioni di euro più bonus, considerata più che significativa per un giocatore profilo di questo calibro. Tuttavia, il Brugge continua a prendere tempo e a mantenere una posizione rigida, lasciando la trattativa in una fase di stallo. Jashari ha scelto la linea del silenzio negli ultimi giorni, ma i suoi comportamenti parlano per lui. Vuole vestire la maglia del Milan, è affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare in una piazza storica e ambiziosa. L’atteggiamento del giocatore potrebbe ora spingere il club belga a rivedere le proprie posizioni. A Casa Milan si respira aria da attesa e cautela: il mercato è imprevedibile e ogni dettaglio può fare la differenza. Intanto il centrocampista aspetta. E lo fa con un solo pensiero in testa: la Serie A.