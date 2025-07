Ronaldinho non dimentica: “17 anni fa arrivai al Milan in un San Siro pieno”

Il brasiliano ex Milan Ronaldinho ha pubblicato un post Instagram per celebrare il suo arrivo ai rossoneri di ormai 17 anni fa

Un post nostalgico e pieno di gratitudine, quello pubblicato nella giornata di oggi da Ronaldinho sul suo profilo Instagram, il quale ha riacceso i ricordi di migliaia di tifosi rossoneri. L’ex fuoriclasse brasiliano ha voluto celebrare i 17 anni dal suo arrivo al Milan, con parole che confermano ancora una volta il legame speciale con il club e la città.

Il legame fra Ronaldinho e il Milan

“17 anni fa sono arrivato al Milan e sono stato accolto in un San Siro pieno!!! Sono stato molto felice a Milano e non posso che ringraziare per tutto l’affetto e il supporto dei tifosi rossoneri nei miei confronti. Grazie a tutti e sempre forza Milan”. Queste le parole del brasiliano che ha illuminato il Meazza con la sua classe. Ronaldinho ha ricordato con gioia il calore dei tifosi e l’accoglienza ricevuta, definendo il suo periodo in rossonero come uno dei momenti felici della sua carriera. Il brasiliano è rimasto a Milano dal 2008 al 2011, regalando magie, assist e gol spettacolari. Con il Milan ha vinto uno Scudetto nel 2010/2011, contribuendo con la sua fantasia alla vittoria della squadra. Oggi, a distanza di anni, il suo messaggio ha emozionato una tifoseria che non l’ha mai dimenticato. Parole semplici ma cariche di significato, che confermano come l’amore tra Ronaldinho e il Diavolo non sia mai finito. E i tifosi, ovviamente, hanno risposto con affetto e riconoscenza.