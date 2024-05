Ancora Nicolini su De Zerbi: “Sarebbe perfetto anche per il Napoli”

In esclusiva a Campi Flegrei tv ha parlato il dirigente dello Shaktar Donetsk Carlo Nicolini che ha detto: " Lui a Napoli? È già stato a Napoli da calciatore, sono sicuro che ama la città e conosce De Laurentiis ”.

Ancora le sue parole

“Sarebbe perfetto per una piazza come Napoli, propone un calcio molto propositivo. Sa gestire la piazza e farsi seguire dai calciatori. Credo che il Napoli abbia bisogno di uno come lui che dia uno scossone".