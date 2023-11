Ancora Neri: “Il calcio è cambiato in peggio rispetto a 10/15 anni fa”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il noto preparatore atletico Massimo Neri che sull'impostazione del lavoro in casa Milan ha detto: “Tutte le stagioni sono diverse e questa, la prima post mondiale invernale, ha inevitabilmente portato i vari allenatori e staff a impostare la preparazione estiva in maniera differente. Gli infortuni di Leao e Calabria? I rossoneri li hanno subiti, non a caso, nella medesima settimana in cui avevano già speso molteplici energie fisiche e mentali con il Psg in Champions”.