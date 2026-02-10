Nazionale, Gattuso raduna il gruppo a cena: presenti tre rossoneri

Gattuso compatta l’Italia in vista del playoff Mondiale: cena a Milano coi big del campionato. Presenti Gabbia e Ricci, new entry Bartesaghi.

Il playoff decisivo per gli azzurri è distante poco più di un mese e il CT Gattuso è già all’opera per compattare il gruppo in vista di un impegno fondamentale che decreterà la partecipazione o meno dell’Italia al Mondiale.

Come riportato dal giornalista Micheal Cuomo su X, si sarebbe svolta una cena a Milano organizzata dallo stesso Gattuso, che ha chiamato a raccolta quello che a grandi linee sarà il gruppo che avrà il compito di portarci al Mondiale.

Alla cena anche Ricci, Gabbia e Bartesaghi

Mancavano i giocatori che militano all’estero, come Tonali e Donnarumma, ma erano presenti tanti volti noti del nostro campionato: da Bastoni a Orsolini, passando per Barella, Kean, Dimarco, Cambiaso, Gatti…L’organizzatore e CT Gattuso ovviamente non poteva mancare, insieme ai suoi collaboratori Bonucci e Buffon.

Presenti alla cena anche tre giocatori rossoneri: Ricci, Gabbia e Bartesaghi. Proprio Bartesaghi è un volto nuovo nel giro della Nazionale maggiore, ma in questa prima parte di campionato da titolare al Milan si sta meritando di essere preso in considerazione già per il giro dei grandi. Vedremo se poi questa si tradurrà in una convocazione vera e propria per gli impegni chiave.