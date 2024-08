Nava su Camarda: “Bravissimo lui a fare quel gol. Ottima prestazione”

Lapo Nava , portiere del Milan Futuro , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero, al termine della sfida contro il Novara , valevole per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Queste le parole di Nava, compagno di Camarda.

"È stata una partita complicata, il Novara è una squadra insidiosa che ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. Siamo stati sempre attenti a lasciargli poco spazio, quindi sono molto contento della prestazione della squadra, dobbiamo continuare su questa via. Speriamo di continuare con questi risultati positivi".

Una prestazione di livello: "Abbiamo fatto veramente una buona prestazione di squadra, siamo stati sempre attenti, siamo stati nelle preventive e a non dargli troppo spazio. È stato bravo Camarda a fare quel gol di testa, non era semplice per niente. Ovviamente devo ringraziare tutti i miei compagni per il sacrificio che hanno messo durante la partita, l’impegno e la voglia di vincere".