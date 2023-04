MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Napoli-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Napoli vs Milan . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola del match tra Napoli e Milan

Minuto 22 - Mario Rui entra in maniera scomposta su Leao in area di rigore. l'arbitro non ha dubbi e fischia calcio di rigore. Decisione corretta.