Serie A, il Napoli cade a Como: l’Inter è in testa alla classifica

Questa 26esima giornata di Serie A vede un cambio in vetta alla classifica . Il Napoli , capolista prima di questo turno, è caduto 2-1 sul campo del Como , nel lunch match domenicale. Gli azzurri sono andati sotto con la clamorosa autorete di Rrahmani , per poi pareggiare con Raspadori . Nel finale, però, Diao ha deciso la gara con un perfetto inserimento.

Cambio in vetta

A questo punto, quindi, il Napoli resta a quota 56 punti e non contro-sorpassa l'Inter, che ieri aveva vinto 1-0 contro il Genoa a San Siro, portandosi a 57 punti. Terza è l'Atalanta con 51 punti: alle 18 la squadra di Gasperini sarà impegnata a Empoli, per cercare tre punti che la porterebbero a -3 dalla vetta.