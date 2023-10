Musah: “Paragone con Kessié? Vorrei vincere lo scudetto come lui”

Il centrocampista statunitense, nell'intervista ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo impatto con il Milan nei primi mesi in rossonero

Yunus Musahha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn, per il format "1 vs 1". Il centrocampista si è raccontato sotto vari aspetti. Il suo impatto con ilMilan: "E' stato bellissimo fare l'esordio a San Siro. Non ero mai stato lì e mi è piaciuto molto, in particolare la Curva che cantava per tutta la partita. A volte non si sentiva nemmeno l'arbitro che fischiava".

La reazione dopo il derby: "Per me è stata la motivazione. Dopo una sconfitta così puoi piangere o reagire: noi abbiamo deciso di reagire e lo abbiamo dimostrato sul campo. Vogliamo continuare così. Eravamo tutti arrabbiati, non vogliamo mai perdere così, soprattutto nel derby. E' stato un duro colpo, ma lo abbiamo usato come motivazione".

Il paragone con Kessié: "L'ho guardato anche quando ero qui. Faceva molto bene, aiutava la squadra a portare la squadra avanti, era fondamentale. Per me è un esempio quello che ha fatto qui al Milan: io voglio fare lo stesso, anche di più. Vincere lo scudetto come ha fatto lui è l'obiettivo, è quello che vogliamo fare, sarebbe bellissimo".

Il rapporto con Pioli: "Mi ha aiutato a capire il sistema, a fare il ruolo della mezzala. Ogni giorno mi aiuta su molti dettagli, dopo ogni allenamento mi parla e così mi aiuterà sicuramente a migliorare. Il mio ruolo preferito? Credo che la mezzala sia il ruolo in cui mi diverto di più. La mia versatilità? Nella mia carriera, ci sono stati momenti in cui le mie squadre avevano infortuni e i miei allenatori mi hanno dato fiducia anche in altri ruoli".

