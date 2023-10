USA sempre più rossoneri: ecco come sono andati Pulisic e Musah

Proprio in queste ore arrivano delle novità per il diavolo Conclusa la tranche nazionale per i due americani in rosa, ecco come sono andati

Ogni giorno che passa c'è un'ulteriore conferma, questo Milan è sempre più USA. I giocatori a stelle e strisce sono dei veri e propri mattatori sia quando giocano con la maglia rossonera che quando dicono la loro con la casacca della nazionale d'oltreoceano. Ecco come sono andati Christian Pulisic e Yunus Musah nel corso del match di questa notte.

Vittoria per quattro a zero nell'amichevole internazionale contro il Ghana, gol ed assist oltre che giocate spettacolari. Questo è il tabellino di Christian Pulisic al termine del match tra Stati Uniti e il team africano. Una prestazione degna di nota che rende ancora di più la continua crescita di questo attaccante.

Musah non avrà segnato o fornito assist, ma nel complesso ha comunque portato a termine un incontro davvero degno di nota. 75 minuti in campo per lui e grande corsa oltre che belle giocate per tutta la durata del suo match.

