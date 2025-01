Ancora Muntari: “Senza il gol fantasma alla Juve avremmo vinto il titolo”

L'ex rossonero Sulley Muntari ha parlato del Milan e della situazione in casa rossonera. Ecco le sue parole...

In esclusiva a Diretta.it ha parlato l'ex centrocampista rossonero Sulley Muntari il quale è tornato sul gol fantasma alla Juve e ha detto: “Avremmo potuto vincere lo scudetto, ma quell'anno la Juventus era proprio un'altra razza sotto Antonio Conte. Oh mio Dio, correvano come pazzi. Ricordo che la palla superò la linea e l'anno successivo fu introdotta la goal-line technology”.