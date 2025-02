MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Verona

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Verona, partita valida per la 25esima giornata di Serie A

Si è appena conclusa la sfida tra Milane Verona, valida per la 25esima giornata di Serie A. La squadra rossonera ha vinto 1-0 grazie al gol di Gimenez. Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match:

PRIMO TEMPO

Minuto 33 - Gimenez servito in verticale trova un gran incrociando di prima intenzione. La squadra arbitrale però annulla per fuorigioco e il check conferma: il messicano era in fuorigioco.

SECONDO TEMPO

Minuto 50 - Leao entra in area e tenta un passaggio d'esterno: la palla colpisce il braccio di Dawidowicz, ma dopo aver colpito prima il ginocchio. Giusto non fischiare calcio di rigore.

Minuto 59 - Jimenez viene ammonito per un fallo di reazione dopo un gesto antisportivo di Duda. Giusto il giallo per l'esterno rossonero, ma manca il cartellino per il centrocampista di Londra.

Minuto 63 - Leao servito in area finisce in area dopo l'intervento di Daniliuc: normale contatto di gioco, giusto non fischiare nulla.

Minuto 65 - Joao Felix arriva sul fondo e viene tamponato da Suslov: il portoghese chiede il rigore, ma non ci sono gli estremi.