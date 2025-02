Milan-Verona, le pagelle di Crudeli: “Che fatica! Vi dico che Conceicao…”

Iniziamo le pagelle di Milan-Verona con Mike, che aveva indubbiamente qualcosa da farsi perdonare dopo l'ultima partita di Champions League. Vive un primo tempo praticamente da spettatore, assolutamente tranquillo e senza patemi d'animo. La storia non cambia poi molto nella ripresa, con il Verona che non riesce a impensierire seriamente lui e il Milan in praticamente nessuna occasione. Ci prendiamo questo nuovo clean sheet, che non fa mai male. VOTO: 6