Mourinho: “Lukaku aveva solo bisogno di sentirsi amato e qui lo sarà”

In esclusiva a Dazn ha parlato poco fa il tecnico giallorosso Josè Mourinho che sull'imminente partita con il Milan ha detto: “Lukaku non ha molti minuti nelle gambe però arruolabile. Per convincerlo a venire a Roma non gli ho detto assolutamente nulla. Gli ho solo detto che per noi sarebbe stato molto importante. Lui ha bisogno di sentirsi amato”.