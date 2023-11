Moratti snobba il Milan: “Scudetto? Inter favorita, Juventus rivale”

L'ex presidente dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della lotta per lo scudetto, non considerando il Milan

Le parole di Moratti sulla lotta scudetto

"Diciamo che questo primo tratto di campionato parla chiaro. L'Inter è la favorita. La rivale principale è la Juventus, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l'altro questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne. Vedremo in che condizioni arriveremo a quella partita dopo la nuova sosta".