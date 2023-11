Moratti: “Milan? Si fa fatica a pensare che vada meglio dell’Inter”

Intervenuto nella trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport', l'ex presidente dell'Inter ha parlato del Milan in chiave lotta scudetto

Sabato sera a San Siro il Milan ha ritrovato la vittoria, battendo 1-0 la Fiorentina . In questo turno di campionato, c'è stato anche il pareggio tra Juventus e Inter , grazie al quale i rossoneri hanno recuperato due punti a entrambe .

Ora i nerazzurri sono in testa a quota 32 , seguiti dai bianconeri a 30 punti . Dietro al terzo posto c'è il Milan a 26 punti , a +2 sul Napoli . Intervenuto nella trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport', Massimo Moratti ha parlato del rendimento della squadra di Pioli in ottica lotta Scudetto .

Il parere dell'ex presidente dell'Inter: " E' indecifrabile . In alcuni momenti sembra una bellissima squadra e poi ha delle fragilità. Ha dei giocatori che non sono conosciutissimi, merito a Pioli che li ha fatti rendere . Però il Derby è stato schiacciante, si fa fatica a pensare che possa andare meglio dell'Inter ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.