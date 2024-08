Ancora Campello: “Ci siamo sempre promessi rispetto, ti ringrazio Alvaro”

Ancora le sue parole

“Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così é stato. Voglio ringraziare Álvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio SEMPRE".