Montolivo: “Il Milan ha trovato equilibrio, ed è già una notizia”

Ancora le sue parole

“I rossoneri hanno saputo sfruttare le potenzialità dei loro top come Theo Hernandez e Rafa Leao, e non è scontato. Se hai giocatori che sono contropiedisti, allora creati le opportunità per farlo, ma non solo sporadicamente, devi farlo sempre. Bravo Sergio Conceiçao a capire questo". Intanto il Milan prepara un colpo da urlo in attacco: sentite di chi si tratta...