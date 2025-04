Calciomercato, il Milan rifà l’attacco: c’è un colpo da urlo in arrivo! / News

Nella rivoluzione che il Milan si prepara a mettere in atto durante il prossimo calciomercato estivo, uno dei reparti che subirà le modifiche più significative sarà certamente l’attacco. Al momento, l’unico sicuro di restare è Santiago Gimenez . Tutti gli altri attaccanti rossoneri sembrano destinati all’addio o sono comunque fortemente in bilico. Luka Jovic , nonostante la recente rinascita, pare ormai fuori dai piani futuri del Milan, così come Joao Felix che tornerà al Chelsea. Tammy Abraham sta facendo bene, ma sarà comunque difficile trovare una quadra con la Roma.

È evidente, insomma, che in estate serviranno nuovi innesti pesanti lì davanti. Gimenez da solo non potrà ovviamente bastare. Il Milan ha bisogno di almeno un altro attaccante di grande livello per rinforzare il reparto offensivo. Ecco perché la dirigenza avrebbe già iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca del profilo giusto, tra vecchie conoscenze, suggestioni a sorpresa e qualche nome da urlo: ecco dunque, uno per uno,i principali candidati per il nuovo colpo grosso in attacco del Milan <<<