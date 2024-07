Monguzzi striglia Sala: “San Siro? Parla sempre ma non dice mai la sua”

In esclusiva a Newzgen ha parlato il consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi che ha detto: “Stadio? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il sindaco Sala a riguardo: è sui giornali ogni giorno per questa vicenda, ma non dice il suo pensiero. Si è scatenato per la mancata PEC di Enac a SEA, che non mi pare il problema principale. Io mi ritengo orgogliosamente di questa maggioranza e farò il possibile affinchè si mantengano le promesse prese in campagna elettorale”.