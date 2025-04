Moggi: “Il Milan ha bisogno di un grande dirigente e non di un ragazzino”

Il Milan sta per chiudere una stagione molto deludente. Ora il club è impegnato nella ricerca del nuovo direttore sportivo , figura chiave per la ricostruzione della squadra nella prossima stagione. Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi ha commentato la situazione dei rossoneri.

Sulla società: "Il Milan non è neanche supportato da una società capace: manca il dirigente con carisma che sia credibile nell'ambiente per il suo passato. Un grande club, e il Milan lo è certamente, ha bisogno di un grande dirigente e non di un ragazzino che ha bisogno di essere guidato. C'era Maldini ma inspiegabilmente è stato fatto fuori, si pensava a Paratici e adesso non più...".