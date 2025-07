Modric saluta il Real: “Questo non è un addio, è un arrivederci”

Terminata l'avventura nel Mondiale per Club con il Real Madrid , Luka Modric si appresta a iniziare il nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Milan . Prima, però, c'è stato un ultimo saluto ai Blancos .

Il centrocampista croato ha pubblicato un post su Instagram con una serie di foto della sua lunga esperienza madrilena. Questo il suo messaggio: "Casa mia per 13 anni. Casa mia per sempre. Questo non è un addio, è un arrivederci".