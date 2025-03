Milan, senti Jugovic: “Juve, per il post Thiago Motta riprendi Conte”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex bianconero Vladimir Jugovic che ha detto: “Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo. Thiago Motta è l’allenatore e avrà le sue responsabilità. Ma le colpe sono di tutti in questi momenti. Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con lui”.

Ancora le sue parole

"Se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po' mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente. Conte è una garanzia. Da giocatore è stato un vincente nella nostra Juventus e da allenatore ha alzato trofei ovunque, non a caso anche alla guida del Napoli sta lottando per il campionato. Conte conosce Torino e l'ambiente bianconero, dove è stato protagonista tanto in campo quanto in panchina".