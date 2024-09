Ass. Mistretta: “Gp di Monza insegna, stadio Milan a San Donato possibile”

In esclusiva al quotidiano Il Cittadino ha parlato l'assessore del Comune di San Donato, Massimiliano Mistretta, che ha detto: "Il Gran Premio di Monza, che si tiene comunque ad una certa distanza da San Donato, è l'esempio di come lo stadio del Milan possa in futuro avere uno stretto legame con il tessuto sociale, culturale e commerciale della nostra città".